Horner onder de indruk: "Verbluffend weekend van Max"

Max Verstappen schreef de Oostenrijkse Grand Prix op een zeer sterke wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte de race op pole position, koos voor een alternatieve strategie en haalde daarna op een zeer simpele wijze de Ferrari's in. Red Bull-teambaas Christian Horner was zeer trots.

Verstappen kende, wederom, een extreem sterk raceweekend. In zowel de kwalificatie, de Sprint Shootout, de Sprint en de Grand Prix was de regerend wereldkampioen het snelste. Verstappen haalde na zijn pitstop de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc in en reed daarna simpel weg bij zijn concurrenten. In de slotfase koos hij voor een extra pitstop voor de snelste ronde.

Zwaaien

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was enorm tevreden met de zegetocht van zijn Nederlandse stercoureur. In gesprek met de internationale media sprak de Brit zich uit: "Max liet het gehele weekend een geweldige snelheid zien. Onze strategie was anders dan die van onze concurrenten. Dat betekende dat hij ze op de baan moest gaan inhalen. Wat ik net zeg, volgens mij zwaaide hij gewoon naar Leclerc toen hij hem inhaalde."

Mateschitz

Red Bull gaf Verstappen in de slotfase van de race ook nog toestemming om voor de snelste ronde te gaan. Het werd daarna nog eventjes krap, maar volgens Horner koos men voor het mantra van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz: no risk, no fun. Horner: "Het was een verbluffend weekend van Max. Het was de eerste keer sinds het overlijden van Dietrich dat we hier weer rijden. Het was heel aangrijpend en de teampresentatie was vandaag geweldig."