De Vries start Oostenrijkse Grand Prix vanuit pitlane

Nyck de Vries kende vrijdag een teleurstellende kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix. De Nederlandse AlphaTauri-coureur kwalificeerde zich als laatste en krijgt het vandaag dus lastig. Hij zal een fikse inhaalrace moeten rijden, want hij zal de Grand Prix vanuit de pitlane gaan starten.

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat hij een nieuwe Energy Store en nieuwe control electronics krijgt. Daarnaast heeft AlphaTauri ook delen van zijn achtervleugel vervangen die van een andere specificatie zijn dan in de rest van het weekend. Dit is in strijd met de parc ferme-regels en hierdoor moet De Vries vanuit de pitlane gaan starten op de Red Bull Ring in Spielberg. Ook Kevin Magnussen start vanuit de pitlane.