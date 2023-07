Sprintwinnaar Verstappen haalt schouders op over benauwd moment met Perez

Max Verstappen was vandaag oppermachtig in de Sprint op de Oostenrijkse Red Bull Ring. Ondanks de regen en de schermutselingen met teamgenoot Sergio Perez, wist Verstappen een enorme voorsprong op te bouwen van ruim 20 seconden. Na afloop van de Sprint was hij tevreden met zijn sprintrace.

Verstappen kwam met een fikse voorsprong over de finishlijn en had het eigenlijk alleen in de eerste ronde lastig. Hij zag zijn teamgenoot Sergio Perez langszij komen en de Mexicaan hield niet in. De twee duwden elkaar bijna van de baan en na afloop bespraken ze het moment. Tijdens de sprint was Verstappen niet bepaald blij met deze actie, maar de ruime zege maakte alles goed.

Wheelspin

Na zijn gesprek met Perez meldde Verstappen zich om terug te kijken op de Sprint. De Nederlander was weer afgekoeld en sprak zich uit bij interviewster van dienst Naomi Schiff: "De start was niet ideaal, ik had een beetje wheelspin. Na de eerste ronde kwamen we weer aan de leiding te liggen en ging het goed. Ik moest op de banden letten vooral voor als het niet meer ging regenen. 24 rondjes op de inters is best veel, maar het ging goed."

Benauwd

Verstappen keek daarna ook nog eventjes terug op zijn moment met Perez in de eerste ronde van de Sprint. Hij geeft aan dat het uiteindelijk allemaal wel goed kwam: "Het was een beetje een benauwd moment bij het uitkomen van de eerste bocht. Zodra je op het gras wordt geforceerd, is het een beetje gladjes. Maar we wisten de auto onder controle te houden en we hebben gewoon onze race gereden."