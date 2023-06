De Vries baalt: "We waren vandaag niet snel genoeg"

Nyck de Vries kende een tegenvallende vrijdag in Oostenrijk. De Nederlandse AlphaTauri-coureur kwam niet goed voor de dag en reed slechts de twintigste en langzaamste tijd. Het zorgde voor veel irritatie bij de top van Red Bull en De Vries gaf zelf aan dat het er simpelweg niet in zat.

De Vries staat onder flinke druk bij het team van AlphaTauri. De Nederlander heeft dit seizoen nog geen enkel WK-punt gescoord en krijgt vanuit de top van Red Bull steeds vaker te horen dat er snel iets moet gebeuren. Helmut Marko liet eerder deze week bijvoorbeeld nog weten dat een twijfelende Christian Horner misschien nog wel eens gelijk had over De Vries.

De Vries was na afloop van de kwalificatie in Oostenrijk zeer teleurgesteld. De Nederlandse AlphaTauri-coureur geeft in een persbericht van zijn team wel aan dat er niet meer inzat: "Ik denk dat we vandaag niet sterk genoeg waren. Tijdens de sessie voelde het alsof de performance alleen maar slechter werd. In mijn laatste run maakte ik een foutje in bocht 1 en verloor ik twee tienden. Maar goed, we waren niet sterk genoeg om door te stoten naar Q2. Morgen is het weer een nieuwe dag met nieuwe kansen en ander weer. Dan hebben we dus weer een kans."