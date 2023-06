Leclerc blij met tweede tijd: "Fijn om eindelijk een foutloze kwalificatie te hebben"

Charles Leclerc kende een succesvolle kwalificatie op de Red Bull Ring. De Monegaskische Ferrari-coureur streed mee om de pole position, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Leclerc was na afloop zeer tevreden met zijn resultaat en was blij dat hij weer mee kan strijden.

Ferrari introduceerde dit weekend een nieuw updatepakket in Oostenrijk. Het lijkt erop dat de nieuwe updates werken, want de Ferrari's waren vandaag de grote uitdagers van Max Verstappen. Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz kwamen in de buurt van Verstappen, maar konden hem uiteindelijk niet verslaan. Desalniettemin starten ze de Grand Prix van zondag vanaf een goede plek.

Na afloop was Leclerc enorm tevreden met zijn resultaat. De Monegaskische Ferrari-coureur was opgelucht en deelde dat dan ook met interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Het voelt goed om eindelijk weer een foutloze kwalificatie te hebben en om weer op de eerste startrij te staan. Het gevoel was al beter in de afgelopen paar races. Het ging er in Q1 en Q2 vooral om, om alles op te bouwen voor het rondje in Q3. Ik kon alles precies op de juiste manier voor elkaar krijgen voor mijn rondje in Q3. We zijn dichtbij Max, maar we hadden niet verwacht zó dichtbij Red Bull te zitten."