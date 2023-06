Verstappen wil niet speculeren: "Zien we op zondag wel"

Max Verstappen kan zijn team Red Bull Racing dit weekend een thuiszege bezorgen op de Oostenrijkse Red Bull Ring in Spielberg. De Nederlandse regerend wereldkampioen wil gaan jagen op de zege, maar weet nog niet wat de verschillen met de concurrentie zullen zijn. Hij heeft geen zin om te gaan speculeren.

Verstappen heeft momenteel het momentum in de Formule 1 zeer stevig in handen. De Nederlandse Red Bull-coureur gaat met een forse voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en evenaarde twee weken geleden in Canada het aantal zeges van de legendarische Ayrton Senna. Het was direct ook de honderdste zege uit de geschiedenis van Red Bull.

Mateschitz

Die mijlpaal heeft Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz niet meer kunnen meemaken. De Oostenrijker overleed vorig jaar en Verstappen wil hem eren met een zege in Spielberg. Tegenover de internationale media spreekt Verstappen zich uit: "We hebben al heel wat Grands Prix achter de rug zonder Dietrich aan onze zijde. Je moet er wel mee leren leven. We racen om hem trots te maken en zijn nalatenschap hoog te houden. We vinden het altijd leuk om hier te zijn, het is onze thuisrace. We gaan ons best doen om te winnen."

Speculeren

Red Bull won dit seizoen tot nu toe alle Grands Prix. De Oostenrijkse renstal is dus de topfavoriet, maar Verstappen durft die woorden nog niet in de mond te nemen. Hij geeft aan dat hij geen idee heeft hoe groot de voorsprong dit weekend zal zijn: "Ik weet het echt niet. Tijdens een sprintweekend kan er veel fout of goed gaan. We zullen het wel zien. We kunnen niet gaan speculeren, we zien het op zondag wel."