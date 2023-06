Perez wil Azerbeidzjaans sprintsucces herhalen in Oostenrijk

Na een aantal tegenvallende raceweekenden wil Sergio Perez aankomend weekend in Oostenrijk weer goed voor de dag gaan komen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur aast op een consistent raceweekend en wil zijn goede sprintweekend in Bakoe op de Red Bull Ring graag gaan evenaren.

Perez begon op een redelijk sterke wijze aan het huidige seizoen. Hij kon zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen aardig bijhouden en won de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe schreef hij de Sprint en de Grand Prix op zijn naam, maar in de weekenden daarna ging het mis. In Monaco, Spanje en Canada verprutste hij zijn kwalificatie en moest inhaalraces gaan rijden.

Perez wil in Oostenrijk consistent gaan presteren. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur is er best duidelijk over in zijn vooruitblik: "Het weer lijkt lastig te gaan worden en het is ook een sprintweekend. De tijd om de auto af te stellen is dus minimaal en heel erg belangrijk. We moeten ieder moment in de voorbereiding maximaliseren. Het vorige sprintweekend in Bakoe was voor mij heel succesvol, maar dat was op een totaal ander circuit. Ik wil hetzelfde nu weer bereiken, maar ik weet dat ik daarvoor wel een stap moet gaan zetten."