Lawrence Stroll over investeringen Aston Martin: "Ik zou geridderd moeten worden"

Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll gelooft dat hij geridderd zou moeten worden voor het werk dat hij heeft geleverd. Volgens de vader van F1-coureur Lance zijn er duizenden banen gered en heeft het Formule 1-team een stabiele opstap richting toekomstig succes in de koningsklasse.

Het Britse automerk Aston Martin staat sinds 2021 op de grid van de Formule 1, en heeft vooral dit seizoen een grote stap voorwaarts gemaakt in haar reis richting succes. Met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso achter het stuur heeft de groengekleurde renstal dit seizoen al zes podiums behaald en staat het derde in het constructeursklassement. Samen met de bouw van een gloednieuw hoofdkwartier, windtunnel én simulator, is Aston Martin een potentieel titel winnend team. Voor het harde werk kan er wel een bedankje af, vindt eigenaar Lawrence Stroll.

"Ik zou geridderd moeten worden voor wat ik heb gedaan. Ik heb duizenden banen gered en daarnaast met honderden miljoenen aan investeringen een nieuwe Formule 1-fabriek gebouwd. De investering is duizelingwekkend", vertelt Stroll, die meent dat het grote geld 'een teken van vertrouwen is in het bedrijf.' "Niemand zou zo'n bedrag in een organisatie stoppen zonder in de toekomst ervan te geloven", meent de 63-jarige Canadees, doelend op een investering van zo'n 1.5 miljard Britse Pond door Stroll en consorten.