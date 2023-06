Officieel: Hitech meldt zich bij FIA voor Formule 1-avontuur

Het hing al eventjes in de lucht, maar het is vandaag officieel bevestigd: ook Hitech heeft zich aangemeld bij de FIA om vanaf 2026 te kunnen deelnemen aan de Formule 1. De renstal heeft gereageerd op de expression of interest die eerder dit jaar werd geopend. Waarschijnlijk heeft Hitech zich al eerder aangemeld aangezien de FIA de procedure recent heeft gesloten.

Hitech is momenteel actief in meerdere opstapklassen waaronder de Formule 2. Het team maakte het nieuws bekend in een persbericht over een nieuwe investeerder. Hitech meldt dat zakenman Vladimir Kim 25 procent van de renstal koopt, de Kazachse Kim ziet zichzelf als een autosportliefhebber en zal dus vermoedelijk ook worden betrokken bij de Formule 1-plannen. Hitech is na onder meer Andretti Cadillac, LKY SUNZ, Formula Equal de volgende partij die naar buiten treedt met de plannen.