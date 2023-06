"Sainz verwacht wisselend presterende Ferrari bij aankomende Grands Prix"

Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft bij de Canadese Grand Prix een goed resultaat weten te behalen, maar voor consistente successen moet de Scuderia nog even afwachten. Volgens Sainz staan er een aantal circuits te wachten waar de SF23-bolide van Ferrari naar alle waarschijnlijkheid wisselend zal presteren.

Vooraf aan de Grand Prix van Canada stond Ferrari er niet al te best voor, maar na afloop van race nummer negen van het F1-seizoen van 2023 kunnen coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz met een goed gevoel terugkijken. Beide mannen kwamen dankzij een uitstekende strategie en goede racepace vanuit een middenveldpositie richting een P4 en P5; een resultaat dat misschien een signaal afgeeft dat het team uit Maranello een positieve weg is ingeslagen.

Maar, volgens Sainz hoeven de supports van het scharlakenrode team nog niet zozeer op consistente successen te rekenen. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar meent dat de SF23-openwielbolide van Ferrari momenteel nog te afhankelijk is van bepaalde karakteristieken dat een circuit heeft.

"Onze snelheid in Oostenrijk zal veel afhangen van de karakteristieken van het circuit. Bij circuits zoals Monaco of Canada waren we sterker dan op locaties waar er veel hogesnelheidsbochten zijn, zoals bijvoorbeeld Barcelona. Wat dat betreft denk ik dat bij de aankomende races we in verschillende mate competitief zullen zijn", concludeert Sainz.