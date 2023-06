Krack voorzichtig: "Benieuwd naar de ware snelheid van Red Bull"

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen oppermachtig in de Formule 1. De concurrentie van Red Bull is vooralsnog niet snel genoeg en het verschil is groot. Men verwacht dan ook geen snelle inhaalslag. Aston Martin lijkt iets dichter bij te zijn gekomen, maar teambaas Mike Krack wil nog niet te vroeg juichen.

Aston Martin is dit jaar ook bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal vecht met Ferrari en Mercedes om de tweede plaats achter het team van Red Bull. In Canada leken ze dichter bij Red Bull te zijn gekomen. Fernando Alonso kwam als tweede over de streep achter Red Bull-coureur Max Verstappen. De achterstand van Alonso op Verstappen was ongeveer tien seconden. In eerdere races was het verschil soms dubbel zoveel.

Bij Aston Martin wil men echter nog niet te vroeg juichen. Teambaas Mike Krack heeft wel veel zelfvertrouwen in aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix. Toch wil Krack tegenover de internationale media Red Bull verbaal nog niet uitdagen: "We hebben bij onze laatste update gezien dat het werkt. Er zijn ook een aantal circuits aanstaande waar veel hogesnelheidsbochten zijn. De auto is beter geworden in dat soort bochten. We zijn benieuwd naar de ware snelheid van Red Bull op de aankomende circuits."