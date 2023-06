Jos Verstappen kent lastige Ypres Rally: "De proeven zijn echt lastig"

Jos Verstappen kwam afgelopen weekend weer in actie bij een rally in België. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur nam samen met zijn navigator Renaud Jamoul deel aan de Ypres Rally, de wedstrijd was onderdeel van het Belgian Rally Championship. Hij sloot de rally af op de dertiende plaats.

Verstappen neemt sinds vorig jaar regelmatig deel aan rally's in België en soms in Nederland. Hij komt regelmatig goed voor de dag en ging afgelopen weekend wederom op jacht naar een goed resultaat. In zijn Skoda Fabia RS Rally1 leek hij een kanshebber te zijn voor een goede klassering, maar door een aantal lekke banden kwam hij niet veel verder dan de dertiende plaats in het algemeen klassement.

Lekke banden

Jos Verstappen was na afloop van de Ypres Rally vooral opgelucht dat hij de rally kon finishen. Hij deelde zijn opvattingen na afloop met Verstapen.com: "Na twee lekke banden heb ik de rally gelukkig alsnog kunnen uitrijden. Een goed klassement zat er daardoor niet meer in, dus op zaterdag heb ik geen enkel risico genomen. De rally in Ieper is heel moeilijk, zeker als je zoals ik niet uit deze streek komt. De proeven zijn echt lastig. Het ging steeds beter en ik heb veel ervaring kunnen opdoen."

Onwennig

Tijdens de eerste dag van de rally begon Verstappen aardig aan de proeven, in de derde proef liep hij echter voor het eerst tegen een lekke band aan. Het zorgde voor tijdverlies: "We begonnen de eerste proeven best wel wat onwennig omdat we deze proeven nog niet kennen. De lekke band was gewoon domme pech en we verloren daarbij veertig seconden. Het was jammer, maar het is niet anders."