Button had meer verwacht van Perez: "De eerste ronde was nog leuk"

Sergio Perez kende vorig week een teleurstellend weekend in Canada. Na een teleurstellende kwalificatie moest hij een inhaalrace rijden op zondag. Dat lukte niet helemaal aangezien hij in de race slechts als zesde over de streep kwam. Jenson Button had meer verwacht van de Mexicaanse coureur.

Perez is bezig met een aantal tegenvallende raceweekenden. In zowel Monaco, Spanje en Canada viel hij volledig door de mand in de kwalificaties. In alle drie de gevallen bereikte Perez het derde kwalificatiegedeelte niet, hierdoor moest hij driemaal een inhaalrace rijden. In Monaco scoorde hij geen enkele WK-punten en in Spanje en Canada lukte dat slechts deels.

Enkelvoudig wereldkampioen was teleurgesteld in het tegenvallende resultaat van Perez in de Canadese Grand Prix. De Brit had meer verwacht en spreekt zich uit in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports: "Ja, ik had meer verwacht. Zijn teamgenoot won de race en leidde alle rondes. De eerste ronde van de race was nog leuk. Je zag dat hij het gevecht aanging. Checo is heel goed in zichzelf door het veld heen knokken, dat is één van zijn krachten. Hij is daarin één van de beste coureurs en het is leuk om dat te zien, maar dat kregen we niet te zien."