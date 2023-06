Domenicali belooft beter motorgeluid vanaf 2026

Vanaf 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Deze regels zijn in de afgelopen veelvuldig besproken en hebben de aandacht getrokken van Audi, Honda en Ford. De krachtbronnen zullen veel groener zijn en volgens Stefano Domenicali zal het geluid ook beter worden.

In de afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over de motorreglementen voor 2026. Vorig jaar kwam er meer duidelijkheid over en maakte Audi al snel bekend dat ze vanaf 2026 gaan deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. Ford maakte bekend dat ze de krachten gaan bundelen met Red Bull Powertrains en Honda gaat motoren leveren aan Aston Martin. Ook Mercedes, Ferrari en Renault blijven krachtbronnen bouwen.

Luider

Volgens Formule 1 CEO Stefano Domenicali zien de huidige plannen er goed uit. Domenicali laat weten dat de fans zich ook kunnen verheugen op een nieuw motorgeluid. In gesprek met het Australische radiostation 3AW spreekt hij zich uit: "Het is onze intentie om de nieuwe motoren veel luider te maken omdat dat past bij de emoties van onze sport. Onze fans willen dat en het is onze taak om daar op te reageren."

Elektrisch

Domenicali sluit ook uit dat de Formule 1 gaat rijden met stillere elektrische motoren, zoals het geval is in de Formule E. De Italiaanse CEO is daar heel erg duidelijk over: "Nee, zeker niet nee. Wij hebben een ander soort geluid nodig. Het is muziek voor mijn oren. We hadden vroeger twaalf cilinders, dat was enorm luid. Daarna gingen we naar tien, acht en zes cilinders, maar we gaan niet lager. De situatie is nu anders. Natuurlijk moeten we kiezen voor een hybridemotor, we gaan die kant ook op voor de toekomst."