Japanse politicus hint op nieuwe datum voor Grand Prix in 2024

Het is algemeen bekend dat de Formule 1 de kalender logischer wil gaan inrichten. Momenteel vliegt het hele circus van continent naar continent en de sport vindt dat niet langer gepast. Men wil gaan schuiven met de Grands Prix en het lijkt erop dat de Japanse Grand Prix een nieuwe datum gaat krijgen.

De Formule 1 wil de kalender meer gaan indelen aan de hand van de continenten. Dat betekent dus dat bepaalde Grands Prix naar voren of naar achteren worden gehaald in 2024. Zo wordt ook het begin van het seizoen over hoop gegooid. Saoedi-Arabië en Bahrein willen immers hun Grand Prix organiseren voor het begin van de Ramadan en staan dus vroeg op de kalender.

Formule E

De rest van de kalender zal er in 2024 waarschijnlijk ook iets anders uit zien dan dit jaar. Het lijkt er sterk op dat de Japanse Grand Prix naar voren zal worden gehaald, zo claimt de politicus Kejii Furuya. Furuya zit in het Japanse Lagerhuis en sprak zich op Twitter uit over de autosportkalender in Japan. Hij verwees op Twitter naar de EPrix in Tokio die volgend jaar op 30 maart wordt verreden. Furuya leek hierbij iets te verraden: "Eind maart rijdt de Formule E op de openbare weg bij Big Sight. Een week later volgt de Formule 1 op Suzuka."

Australië

De politicus praat hier waarschijnlijk zijn mond voorbij. De Formule 1 heeft immers nog niets gedeeld over welke races er mogelijk een nieuwe positie krijgen op de kalender. Volgens Furuya wordt de Japanse Grand Prix dus verreden in de eerste week van april. Mogelijk wordt de race dan gelinkt aan de Australische Grand Prix, die altijd rond die tijd in het jaar wordt verreden.