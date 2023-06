Webber denkt dat Red Bull als fabrieksteam meer lof zou ontvangen

Max Verstappen won afgelopen weekend de honderdste Grand Prix uit geschiedenis van het team van Red Bull Racing. Red Bull werd hiermee het vijfde team uit de geschiedenis van de Formule 1 dat deze mijlpaal bereikte. Red Bull krijgt veel complimenten en volgens Mark Webber zou het team meer lof ontvangen als ze een fabrieksteam zouden zijn.

Red Bull werd van 2010 tot en met 2013 wereldkampioen met Sebastian Vettel en domineert momenteel met Max Verstappen de koningsklasse van de autosport. Red Bulls dominantie zorgt er nu voor dat ze in een iconisch lijstje staan en daarvoor krijgen ze veel lof. Oud-coureurs, kenners en rivalen deelden hun respect voor Red Bull na afloop van de Canadese Grand Prix.

Ook voormalig Red Bull-coureur en huidig analist Mark Webber deelt zijn complimenten. De Australiër denkt dat Red Bull nog meer felicitaties zou ontvangen als ze een ander team zouden zijn. In gesprek met Motorsport.com legt hij het uit: "Als ze een fabrieksteam zouden zijn, dan hadden ze misschien nog wel meer lof gekregen. Het is essentie nog steeds een team dat bestaat uit fantastische individuen en mensen die hun werk geweldig hebben gedaan om tot een wonderschone auto te komen die mee kan strijden om titels en die op ontzettend veel opzichten dominant is."