De Vries baalt van Magnussen-incident: "Tot dat punt was het een aardige race"

Nyck de Vries reed in Canada een zeer lastige Grand Prix. Hij kon aardig meekomen met de concurrentie in de duels in het middenveld, maar gooide zijn eigen ramen in na een foutje in duel met Kevin Magnussen. De Vries baalde en was van mening dat hij niet slecht reed.

De Vries startte in het achterveld en wilde veel tijd goed maken tijdens de race. De Nederlandse AlphaTauri-coureur kwam vast te zitten in een DRS-trein waardoor het heel erg lastig werd om terrein goed te maken op de concurrentie. Hij opende later in de race de aanval op de Haas van Kevin Magnussen. Ze bestreden elkaar in meerdere bochten waarna De Vries zich verremde en beide coureurs stil stonden in een uitloopzone. Het achteruitrijden kostte veel tijd.

Tot het moment met Magnussen zat De Vries naar eigen zeggen goed in de race. Punten waren lastig, maar in een persbericht van AlphaTauri was hij wel eerlijk: "Tot dat duel met Kevin was het een aardige race. We vochten hard, ik denk dat we allebei ons rempunt misten en met weinig grip maakte ik een remfout en ging ik rechtdoor. Vergeleken met eerdere raceweekenden waren we niet echt snel, daar moeten we naar kijken. We zaten in een DRS-trein en daar blijf je op positie. Punten waren lastig vandaag, maar een betere kwalificatie had geholpen."