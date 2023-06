Hamilton wil strijden met oude rivaal: "Dan is podium mogelijk"

Mercedes-coureur Hamilton zette zichzelf onder listige omstandigheden op de tweede startrij voor de Canadese Grand Prix en mocht zelfs na een gridstraf van de sterk presterende Nico Hulkenberg doorschuiven naar de derde startpositie. De zevenvoudig kampioen kon alleen maar tevreden terugkijken en hoopt op een podium op de zondag.

"Dat was een goed resultaat voor ons vandaag. De omstandigheden waren erg moeilijk omdat we probeerden de banden op temperatuur te krijgen", begon Hamilton op de officiële website van Mercedes.

"Het was erg lastig om de wagen op het goede spoor te houden en te presteren wanneer het erop aankwam. Ik denk dat de vierde tijd waarschijnlijk het beste was wat we hadden kunnen behalen, dus over het algemeen ben ik er erg blij mee."

Hamilton wil graag knokken met zijn oude rivaal van McLaren die voor hem staat. Polesitter Max Verstappen is het hele seizoen ongrijpbaar. "Ik hoop dat we kunnen concurreren met Fernando (Alonso) en als dat zo is, denk ik dat podium mogelijk is. Het zou goed zijn om een ​​gevecht met hem aan te gaan. Ons racetempo is vaak beter dan ons tempo in één ronde en hopelijk is dat zondag het geval."