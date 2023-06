Horner blij met Verstappen: "Hij leverde geweldig werk"

Max Verstappen liet in de Canadese kwalificatie maar weer eens zien tot wat hij in staat is. Hij nam het initiatief in eigen hand en reed een geweldige kwalificatie. Hij pakte de pole position met gemak en dat zorgde voor lachende gezichten bij zijn team Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner was enorm trots.

Verstappen wist dat de kwalificatie stil kon worden gelegd door rode vlaggen of dat de tijden alleen maar langzamer konden worden door meer regenval. In Q2 en Q3 kwam hij dan ook als eerste de baan op zodat hij sowieso een rondetijd kon noteren zonder dat hij last had van falende collegacoureurs.

De pole volgde na een chaotische derde kwalificatiesessie met rode vlaggen en regen. Red Bull-teambaas Christian Horner was trots op de keuzes van zijn coureur. Bij Viaplay sprak de Brit zich uit: "Nee, het was zeker niet zo makkelijk als het eruit zag. In deze omstandigheden is het nooit makkelijk, iedereen weet dat. Wat geweldig was van Max, was dat hij in elke situatie alles onder controle had en op de toppen van zijn kunnen presteerde. Hij was de snelste, de snelste en daarna nog een keer de snelste. Echt geweldig werk van hem."