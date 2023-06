Polesitter Verstappen trots: "We maakten de juiste keuzes"

Max Verstappen pakte in Canada wederom de pole position. In de regen maakte de Nederlandse Red Bull Racing-coureur de juiste keuzes en kwam hij elke keer vroeg naar buiten. Verstappen ging ook in Q3 direct de baan op en de pole zorgde voor een grote glimlach bij hem.

Verstappen kwam in het derde kwalificatiegedeelte direct de baan op. Hij noteerde snel een zeer snelle rondetijd en zag na de rode vlag dat het harder was gaan regenen. Hierdoor kon niemand zich meer verbeteren en bleek zijn eerste run op de inters de poletijd te zijn. Achter hem werd de tweede tijd op verrassende wijze neergezet door Nico Hülkenberg.

Opletten

Verstappen stapte in het derde gedeelte van de kwalificatie al vroeg uit en mocht zich dan ook snel melden bij interviewster van dienst Danica Patrick: "Gisteren ging niet alles naar wens. We hebben dus een paar veranderingen aan de auto doorgevoerd voor vandaag. Vandaag was het natuurlijk nat en dat is weer anders. Ik denk wel dat de auto makkelijker te besturen was. In de regen moet je goed opletten. Op een aantal punten was het glad. We maakten de juiste keuzes op de juiste momenten."

Downshifts

Verstappen had dit weekend een paar probleempjes met de downshifts, maar hij verwacht dat dit geen problemen gaat veroorzaken voor de race. Hij barst van het vertrouwen voor de race: "We moeten die downshifts gewoon een beetje finetunen. Het is eigenlijk helemaal geen probleem, maar je wil alles eigenlijk verbeteren. Als het morgen droog is, is alles weer anders. Normaal gesproken hebben we een goede racewagen."