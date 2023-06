Marko vreesde voor recordpoging Verstappen op Nordschleife

Red Bull organiseert later dit jaar een showrun op de befaamde Nürburgring Nordschleife. Deze week werd bekend dat naast Daniel Ricciardo ook Sebastian Vettel daar in actie zal komen. Max Verstappen mag van Helmut Marko niet deelnemen aan deze run en volgens de Oostenrijkse teamadviseur is dat logisch.

Verstappen liet op de donderdag in Canada weten dat hij graag in actie was gekomen bij de showrun op de legendarische Nordschleife. De Nederlandse wereldkampioen deelde lachend dat Red Bull-adviseur Helmut Marko hier een stokje voor had gestoken. Verstappen stak niet onder stoelen of banken dat hij het ronderecord had willen aanvallen en Marko vond dat iets te gevaarlijk.

Marko geeft aan dat men het risico niet wilde nemen dat er iets mis zou gaan. De Oostenrijkse adviseur besprak Verstappens wens in de paddock in Canada met Servus TV: "Het is een ongelofelijke uitdaging. Max wilde heel erg graag gaan rijden op de Nordschleife, gecontroleerd langzaam rijden. Of in ieder geval gecontroleerd rijden. Maar ook voor zo'n gecontroleerde ronde heb je een goed afgestelde bolide nodig. Max weet wat het ronderecord op de Nordschleife precies is en hij zou een poging gaan ondernemen om dat record te kunnen verbeteren."