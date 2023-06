De Vries begrijpt kritiek: "Monza is niet meer relevant"

Nyck de Vries is dit jaar bezig met zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1, maar dat verloopt nog niet helemaal volgens plan. De AlphaTauri-coureur heeft nog geen WK-punt gescoord en staat aardig onder druk. De Vries is zelf van mening dat dit gewoon bij de Formule 1 hoort.

De verwachtingen waren voorafgaand het seizoen hoog. De Vries mocht vorig jaar in Monza invallen bij Williams en liet toen direct zien tot wat hij in staat was. Hij eindigde bij zijn onverwachte debuut direct in de punten. AlphaTauri koos hem als de opvolger van Pierre Gasly, maar vooralsnog gaat niet alles zoals gehoopt. De Vries is regelmatig langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en hij maakte een paar pijnlijke foutjes.

De Vries zelf begrijpt zijn huidige situatie. De Friese coureur weet dat hij moet presteren om zeker te zijn van zijn stoeltje bij AlphaTauri. In gesprek met The Race laat hij weten dat zijn resultaten uit Monza niet meer tellen: "In onze wereld leeft iedereen in het heden. Je bent zo goed als je laatste race. Wat er vorig jaar gebeurde, ook al is het voorbij een memorabel moment in mijn leven en loopbaan, is nu niet meer relevant. Ik denk niet dat men het is vergeten, maar zijn wel begonnen aan een nieuw seizoen."