Hamilton denkt dat Verstappen zijn records gaat verbreken

Max Verstappen heerst momenteel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een forse voorsprong op de concurrentie en kan dit jaar zijn derde wereldtitel op rij pakken. Men verwacht dat hij veel records gaat verbreken en Lewis Hamilton denkt dat Verstappen ook zijn records kan gaan breken.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton heeft momenteel het record van de meeste Grand Prix-zeges ooit op zijn naam staan. De Brit heeft tot nu toe 103 Grands Prix op zijn naam geschreven. Verstappen staat momenteel op 40 zeges en kan dit weekend op gelijke hoogte komen met Ayrton Senna. Hierbij zou hij op de gedeelde vijfde plaats in de eeuwige ranglijst terecht komen.

Hamilton laat in Canada weten dat hij denkt dat Verstappen zijn records kan gaan breken. De Brit is lovend over zijn concullega en spreekt zich uit op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag: "Hij heeft nog een lange carrière voor zich, dus het kan zeker. Records zijn er om gebroken te worden. Hij heeft ook echt een geweldig team. Wij moeten hard gaan werken om ze bij te halen. Ik hoop dat ik in de laatste fase van mijn loopbaan weer met hem kan strijden, ik hoop dat we dan meer close kunnen racen."