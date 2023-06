W Series onder curatele gesteld

Het begint er steeds meer op te lijken dat de W Series niet meer gaat terugkeren. De klasse voor vrouwelijke coureurs moest het seizoen vorig jaar vroegtijdig afbreken en sindsdien was het muisstil. Vandaag kwam daar verandering in en werd bekend dat de klasse onder curatele is gesteld.

De W Series werd in 2019 gelanceerd als de klasse voor vrouwelijk talent. De klasse reed eerst in het voorprogramma van de DTM, maar werd daarna gepromoveerd tot een klasse in het voorprogramma van de Formule 1. Het kampioenschap werd gedomineerd door de Britse Jamie Chadwick die alle drie de titels won. Ook de titel van 2022 ging haar kant op, al werd dat seizoen wel vroegtijdig afgebroken.

Vorig jaar kwam namelijk naar buiten dat de klasse het seizoen vroegtijdig ging beëindigen omdat er niet genoeg geld binnen kwam. Op financieel gebied ging het niet goed en sinds het stoppen van het 2022-seizoen bleef het stil. Daar is nu dus verandering in gekomen met het nieuws dat de klasse onder curatele is gesteld. De kans is zeer klein dat de W Series ooit nog een comeback gaat maken. Na het wegvallen van de klasse riep de Formule 1 namelijk de soortgelijke F1 Academy in het leven.