De Vries kijkt naar Canada-debuut: "Eigenlijk best wel een tricky circuit"

Nyck de Vries heeft een lastige seizoenstart achter de rug, maar hij kwam in de afgelopen paar races iets beter voor de dag. De Vries heeft dit seizoen echter nog geen WK-punten gescoord en hoopt hier aankomend weekend in Canada verandering in te brengen. De Vries heeft zich zo goed mogelijk voorbereid.

De Vries pakte in Monaco en Barcelona geen WK-punten, maar hij reed wel tweemaal een redelijk foutloze Grand Prix. De Friese coureur is blij met het harde werk van zijn team en is dan ook zeer lovend over de manschappen op de AlphaTauri-fabriek. De Vries geeft dan ook aan dat hij verbeteringen zien en dat de punten steeds dichterbij beginnen te komen.

De Vries heeft nog niet eerder op het circuit van Montreal gereden, maar hij heeft zich wel zo goed mogelijk voorbereid op de simulator. In de vooruitblik van zijn team AlphaTauri spreekt De Vries zich uit: "Ik was vorig jaar al in Canada, dus ik heb deze ongebruikelijke baan al eens eerder gezien. Het is een mix van een permanent circuit en een stratencircuit. Dit is alleen wel de eerste keer dat ik hier echt ga racen. Als je naar de kaart kijk lijkt het een makkelijke baan, maar het is eigenlijk best wel tricky. Waar je op andere banen nog veel dingen als uitloopstroken hebt, is Canada uniek met een eigen karakter."