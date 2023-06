F1-CEO: Interesse in F1 is hoog, huidige teams krijgen aanbiedingen van 'bijna een miljard'

De Formule 1 lijkt momenteel in een groeispurt te zitten. De koningsklasse heeft in de afgelopen jaren de aandacht van miljoenen meer fans over de wereld weten aan te trekken, en zodoende is de vraag naar een plekje binnen de topsport ook gestegen. F1-CEO Stefano Domenicali meent dat de huidige teams soms bedragen geboden krijgen die tot bijna een miljard dollar oplopen.

De Formule 1 lijkt snel te groeien, en met de populariteit groeit ook de aandacht aan de zakelijke kant. Steeds meer grote bedrijven willen een team of coureur sponsoren en op die manier in de schijnwerpers voor het miljoenenpubliek staan. Naast de grote interesse van potentiële sponsoren, duiken er ook steeds meer geïnteresseerden op die een team in de koningsklasse willen hebben, meent F1-CEO Stefano Domenicali.

De FIA heeft nieuwe teams vrij baan gegeven om vanaf 2025 een inschrijving in de sport te doen, maar Domenicali zegt dat de sport nieuwe teams niet zozeer nodig heeft: "Die mening heb ik niet. Als je een goede show hebt, dan zijn twintig auto's meer dan genoeg. Als je twee coureurs hebt die met elkaar (om de titel) vechten, dan creëer je megaveel aandacht. Dus als je twee teams in die positie hebt, en dus vier auto's, dan zou dat geweldig zijn. Kun je je voorstellen hoe het zou zijn als we twintig auto's en tien teams hadden die allemaal competitief op de baan zouden kunnen zijn? Dat zou een flinke indruk maken."

De Italiaanse topman deelt de mening van een flink aantal F1-teambazen, die eerder dit jaar lieten weten niet voor zomaar een nieuwkomer de boel te willen opschudden. Volgens Domenicali moeten de huidige teams, die al flinke investeringen in de sport hebben gedaan, als prioriteit gerespecteerd worden. "Het is een kwestie van afwachten. Ik wil vooropstellen dat ik niet automatisch “nee” tegen een nieuwkomer zeg, want dan lijkt het alsof ik er niet voor open sta om nieuwe teams in de sport te hebben, en dat is niet het geval. We moeten het juiste team binnenkrijgen, terwijl we tegelijkertijd oog hebben voor de huidige teams zodat zij beschermd blijven."

In de Beyond the Grid-podcast van de Formule 1, waar Domenicali eerder deze week te gast was, vertelt hij tevens dat hij en de FIA aan het kijken zijn of het huidige Concordeverdrag op de schop moet. "Het Concordeverdrag geeft de toekomstige richting van de sport aan, en de huidige overeenkomst loopt eind 2025 af. We hebben dus nog even te gaan, maar we moeten niet vergeten dat áls we het een en ander veranderen, dit dus niet ten nadele is van de huidige teams, die momenteel allemaal stabiel, winstgevend en ook op technisch oogpunt sterk zijn."

"De komende maanden moeten we het antwoord op de vraag geven of we met tien teams willen blijven, of dat we het risico wagen en bijvoorbeeld een extra team aan de sport toevoegen. Dat is een toekomstig onderwerp van gesprek voor ons."

Domenicali hint ernaar dat het inschrijfbedrag voor nieuwe teams zeker besproken zal worden, en dat de eventuele veranderingen in de hoogte van dat bedrag een beeld geeft van hoe stabiel en sterk de sport vandaag de dag geworden is:

"We hebben kortgeleden het nieuwe Concordeverdrag getekend. Toen werd er geconcludeerd dat nieuwe teams 200 miljoen dollar aan inschrijfgeld zouden moeten betalen. Dat bedrag was toen eigenlijk al uitzonderlijk hoog, want voorheen werden er teams voor 1 Britse Pond verkocht. Tegenwoordig krijgen de renstallen aanbiedingen van bijna een miljard, en dat bedrag slaan ze af. Dus dat geeft een perspectief over wat voor ecosysteem we aan het bouwen zijn. We zijn bezig met het opzetten van een sterke structuur waarin iedereen groeit", sluit Domenicali af.