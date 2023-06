McLaren sluit nieuwe grote sponsordeal

Het team van McLaren heeft aan de vooravond van de Canadese Grand Prix een nieuwe grote deal gesloten. De wagens van Lando Norris en Oscar Piastri worden vanaf aankomend weekend voorzien van een aantal nieuwe sponsorstickers. McLaren is in ieder geval trots op de komst van de nieuwe sponsor.

McLaren maakte bekend dat ze een nieuwe deal hebben gesloten met het IT Service Management-bedrijf HaloTSM. Het gaat volgens de Britse renstal om een meerder jarige deal die per direct ingaat. De logo's van de nieuwe sponsor zijn niet alleen te zien op de auto's, maar ook op de pitwall van het team. McLaren maakte bekend dat ze ook op gebied van IT.

We're pleased to announce Halo, the fastest-growing IT Service Management and Professional Services Automation software provider, as an Official Partner of the McLaren Formula 1 Team.



Driving productivity with its industry-leading IT service management platform, @HaloITSM_. 馃