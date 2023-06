Dierenrechtenactivisten verstoren interview Hamilton

Lewis Hamilton en Toto Wolff waren deze week te gast bij een speciaal evenement in New York. Hamilton en Wolff waren in de Amerikaanse stad om te praten over de Formule 1, de populariteit van de sport en Hamiltons Mission 44-project. Hamilton werd tijdens het interview echter onderbroken door een groepje demonstraten.

Hamilton en Wolff waren te gast bij het Forbes Iconlast Summit. Op sociale media is te zien dat een aantal demonstranten van dierenrechtengroep PETA het gesprek verstoren. De demonstranten vragen Hamilton op afstand te nemen van de door Liberty Media gesponsorde hondenrace Iditarod. Volgens de demonstranten is dit dierenmishandeling en moet er iets aan worden gedaan. Hamilton, een veganist en liefhebber van honden, reageerde sportief op de actie.

PETA supporters joined Lewis Hamilton's panel at the Forbes Iconoclast Summit & urged him to denounce F1's association with Iditarod, a dog-sled race in which over 150 dogs have died. Hamilton, a vegan athlete & dedicated dog dad, responded positively to their heartfelt appeal. pic.twitter.com/HroU7XVVmA