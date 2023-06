F1 en FIA zijn het eens: toekomstige Formule 1-auto's moeten lichter worden

De motorreglementen voor 2026 staan al vast, maar wat het chassis betreft kan er nog veel veranderen. De Formule 1 en autosportbond FIA zijn het in ieder geval over één ding met elkaar eens over de nieuwe auto's die vanaf 2026 worden geïntroduceerd: ze moeten lichter gemaakt worden.

De nieuwste generatie F1-auto's hebben dan wel een aantal belangrijke doelstellingen van zowel de Formule 1 als de FIA bereikt, één ding is er niet beter op geworden. Ondanks het feit dat de twintig snelste coureurs ter wereld makkelijker met elkaar kunnen racen en minder last van vuile lucht hebben, is deze lichting openwielbolides zwaarder dan ooit.

Het minimumgewicht van 798 kilo is stukken zwaarder dan de Formule 1-wagens uit de 2000-jaren. Tot en met 2025 moet de koningsklasse het nog met deze voorwaarden zien te redden, maar vanaf 2026 lijkt daar verandering te gaan komen. In een exclusief gesprek met Motorsport.com vertelt FIA-president Mohammed Ben Sulayem namelijk dat ze de auto's van de toekomst stukken lichter willen maken.

"Eén ding is zeker: we hebben een lichtere auto nodig. Dat zou stukken beter zijn. Ik kom vanuit andere delen van de motorsport en daar zien we dat lichtere auto's niet alleen veiliger zijn, maar ook minder brandstof verbruiken. Het zal een hele klus zijn om dit te bereiken, maar iedereen is het over deze doelstelling eens. Ik ben er een hevig voorstander van, want ik kom vanuit de rallywereld. Daar is niks erger dan wanneer je een zware auto hebt."

Ook F1-CEO Stefano Domenicali geeft zijn mening over de gewichtslimiet van de Formulewagens: "Dat is zeker een van de onderwerpen waar we over praten, het gewicht. Zoals je weet zijn de hybridemotoren met de batterijen stukken zwaarder, en dat hoort niet bij deze sport. Dus het is zeker een onderwerp van gesprek voor ons."