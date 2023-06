McLaren en Mercedes in vergevorderde fase van onderhandelingen voor motordeal 2026

Het Formule 1-team van McLaren lijkt naar alle waarschijnlijkheid haar samenwerking met Mercedes te gaan verlengen. Het papajakleurige team gebruikt op dit moment al de Duitse motoren, en daar lijkt in de toekomst geen verandering in te komen.

McLaren schoot eerder al speculaties uit de lucht dat het voor 2026 aan een deal met Red Bull Ford zat te azen. Red Bull en Ford gaan voor dat jaar, wanneer er nieuwe motorreglementen in de sport worden geïntroduceerd, samen motoren bouwen zodat de regerend constructeurskampioen dan een volledig onafhankelijk Formule 1-team zal zijn. "Ik kan bevestigen dat die geruchten niet kloppen", meent McLaren-teambaas Andrea Stella over een toekomstige afname van de Red Bull Ford-motoren.

Waar McLaren wél naar op zoek is, is een verlenging van de onderlinge samenwerking met motorleverancier Mercedes. Het team onder leiding van CEO Zak Brown gebruikt deze krachtbronnen op dit moment ook al, en lijkt haar zinnen te hebben gezet om de deal ook vanaf 2026 door te zetten. "We hebben een paar maanden geleden wel met Red Bull gesproken, dit simpelweg om te verkennen wat er op de markt aangeboden wordt. Op het moment zitten we in een vergevorderde fase van onderhandelingen met HPP (Mercedes High Performance Powertrains), en dus zijn we niet met Red Bull in gesprek", vertelt Stella.