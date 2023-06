Wolff hoopt op groot Hamilton-nieuws voorafgaand Canadese Grand Prix

Lewis Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. Het lijkt er echter op dat de Britse zevenvoudig wereldkampioen snel een nieuw contract gaat tekenen bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff heeft er ook veel vertrouwen in en geeft aan dat er mogelijk al een handtekening wordt gezet voor de start van het Canadese raceweekend.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Brit was zeer succesvol en werd zes keer wereldkampioen in dienst van de Duitse renstal. Alhoewel zijn contract na dit seizoen afloopt, wil Hamilton nog niet vertrekken bij Mercedes. Hamilton en Mercedes spreken al maanden over een nieuw contract, maar ondanks de vele positieve berichten is er nog niets getekend.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat er vanuit dat de deal snel rond zal komen. De Oostenrijker is tevreden over de samenwerking en sprak zich uit in het CNBC-programma Squawk on the Street: "Het zal snel gaan gebeuren. We hebben het eerder over dagen dan over weken. We proberen het rond te krijgen voor de start van het Canadese Grand Prix-weekend. Ik zie hem vandaag en misschien gaan we er wel over praten. We hebben zo'n goede relatie dat we het moeilijk vinden om over geld te praten."