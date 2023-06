Verstappen ziet historie Ferrari: "Zou geweldig zijn om daar te racen"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing hebben een flinke voorsprong op de concurrentie en zijn dan ook de grote favoriet voor de wereldtitel. Verstappen staat voorlopig nog onder contract bij Red Bull, maar sluit niet uit dat hij daarna naar een ander team vertrekt.

Verstappen tekende vorig jaar een vernieuwd contract bij het team van Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen ligt tot en met 2028 vast bij de Oostenrijkse renstal. Wat Verstappen daarna gaat doen, is nog hoogstens onduidelijk. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij droomt van de 24 uur van Le Mans, maar ook een verdere toekomst in de Formule 1 behoort tot de mogelijkheden.

Of die toekomst hem bij een ander team brengt, valt nu nog niet te zeggen. Verstappen zelf heeft een doel in zijn hoofd en spreekt zich erover uit bij Sky Sports: "Het lijkt mij heel erg lastig om deze dominantie van nu voor een lange periode vast te houden. Mensen vragen mij vaak of ik een soort droomteam heb. Ik weet dat Ferrari een unieke geschiedenis heeft in de Formule 1, dus het zou geweldig zijn om voor dat team te racen. Maar, ik heb altijd tegen mijzelf gezegd dat ik gewoon in de snelste auto wil rijden."