Leclerc ziet Le Mans-deelname wel zitten: "Waarom niet?"

Ferrari won afgelopen weekend de 24 uur van Le Mans. De Hypercar met startnummer 51 won de autosportklassieker na een spannende strijd met de concurrerende Toyota. Charles Leclerc was persoonlijk aanwezig in Le Mans en genoot van de race, hij hoopt in de toekomst zelf ook te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Ferrari keerde dit jaar terug met een fabrieksteam in de topklasse van het World Endurance Championship. De iconische wedstrijd in Le Mans was een zeer spannende race en kreeg veel aandacht van de rest van de autosportwereld. Charles Leclerc moedigde zijn merkgenoten van Ferrari aan vanuit de pitbox en was na de finish dan ook zeer trots op het team.

Prachtig

Formule 1-coureur Leclerc was na afloop net zo blij als de rest van de Ferrari-crew. Hij had de race met veel interesse gevolgd en sprak zich uit bij Eurosport: "Dit is echt een geweldig gevoel. Dat een Ferrari na zoveel jaar weet te winnen direct nadat ze zijn teruggekeerd, is echt prachtig. De tweede Ferrari had best wat pech. Ze hadden een klein momentje met een steen. Die raakte de radiator, dus daardoor verloren ze veel tijd. Ik ben blij dat Ferrari won, het was een geweldige ervaring."

Deelnemen

Leclerc bekeek de 24 uur van Le Mans vanuit de pitbox van de ploeg van Ferrari. In de toekomst kan hij zelf ook plaats gaan nemen in de cockpit van bijvoorbeeld een Hypercar. Leclerc sluit een toekomstige deelname aan Le Mans dan ook niet uit: "Waarom niet? Ik zou het heel erg leuk vinden. Dit is echt een prachtig evenement. Ik wil dit op een dag echt graag gaan doen. Wanneer? Dat weet ik nog niet. Ik ben nu vooral trots op dit resultaat van Ferrari."