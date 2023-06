Leclerc verzamelt groot bedrag voor omwonenden Emilia-Romagna na veilingactie Monaco

Scuderia-man Charles Leclerc heeft een flink bedrag opgehaald om de inwoners van de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna te ondersteunen. Na afloop van zijn thuisrace kondigde de Monegask aan dat hij zijn volledige raceuniform zou gaan veilen, en dat het volledige bedrag gespendeerd zal worden met het doel om de slachtoffers in de regio te helpen.

Na afloop van de Monaco Grand Prix kondigde Ferrari-coureur een bijzondere actie aan voor de slachtoffers in het getroffen Noord-Italiaanse gebied Emilia-Romagna, dat recentelijk door hevige regenval met meerdere vloedstromen te maken kreeg.

De 25-jarige droeg voor zijn thuisrace in Monaco een speciaal design van zijn raceuniform. Bij de aankondiging van de liefdadigheidsactie bracht Leclerc zijn helm, pak, handschoenen en schoenen naar het Britse veilinghuis Sotheby's. De deadlines van de veilingen zijn inmiddels verlopen, en met het vallen van de hamer is het duidelijk dat Leclerc een bedrag van maar liefst 358.000 euro heeft opgehaald, dat in zijn geheel aan de slachtoffers van het getroffen gebied zal worden gespendeerd.

Voor de handschoenen werd er 42.000 euro geboden, terwijl voor de schoenen een totaal van 20.400 euro werd betaald. Het racepak ging onder de hamer voor 61.200 euro, en voor de helm werd het meest afgetikt; namelijk 306.000 euro.