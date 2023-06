Rosberg vindt het gek dat Mercedes niet jaagt op Red Bull-personeel

Het team van Aston Martin presteert dit seizoen zeer sterk in de Formule 1. De Britse renstal heeft dat succes mede te danken aan de komst van veel nieuwe werknemers die afkomstig zijn van de topteams. Nico Rosberg snapt deze strategie en vindt het raar dat Mercedes niet hetzelfde doet.

Aston Martin haalde met Dan Fallows een grote naam binnen. Fallows is één van de belangrijkste schakels binnen het team en vervulde eerder een belangrijke rol bij Red Bull Racing. Andere teams maken ook steeds meer gebruik van deze tactiek, zo trok het team van McLaren recent Red Bull-kopstuk Rob Marshall aan. Ferrari hengelt daarnaast ook al geruime tijd naar Red Bull-medewerkers.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg snapt deze tactiek wel. De Duitser is zelfs van mening dat het een normale en slimme denkwijze is. Rosberg is er duidelijk over in gesprek met Sky Sports: "Ik heb gehoord dat Dan Fallows nu vier keer zoveel verdient als vroeger, hij heeft ook aandelen in het team. Meerdere teams doen hun best om talentvolle werknemers van Red Bull aan te trekken. Dat is iets normaals in de Formule 1. Dat gebeurt altijd. Gek genoeg is Mercedes niet zo actief op deze markt."