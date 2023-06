De Vries tevreden : "Niet elke race hoeft een Champions League-finale te zijn"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De kalender van de sport is flink uitgebreid en de show is in veel gevallen belangrijker geworden. Nyck de Vries is van mening dat dit niet elk weekend het geval hoeft de zijn. De Nederlander vindt dat niet alle races een Champions League-finale te hoeven zijn.

De Vries is dit jaar bezig met zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse coureur rijdt voor het team van AlphaTauri en heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Hij heeft nog geen WK-puntje gescoord en staat nu al onder druk. Desalniettemin geniet hij van zijn nieuwe ervaringen in de Formule 1.

De Vries ziet ook dat de show rondom de races steeds belangrijker is geworden. De Nederlandse coureur ziet dat dit twee verschillende kanten heeft. In een interview met Total-Motorsport.com legt hij zijn standpunt uit: "Ik heb vertrouwen in de Formule 1. Ik denk dat ze het echt geweldig doen, de sport is aan het groeien. Uiteindelijk kan je echter niet elk weekend een Champions League-finale organiseren. Ik denk dat het goed is dat we zo'n variatie hebben en dat we allerlei verschillende evenementen hebben. Dat maakt elke race uniek."