Nieuwe editie van F1 Manager-game verschijnt volgende maand

Formule 1-fans kunnen binnenkort weer aan de bak in een nieuwe game. De sport ontwikkeld tegenwoordig meerdere games en aankomende maand komt de nieuwe editie van de game 'F1 Manager' uit. De zogenaamde gameplay trailer is nu met de rest van de wereld gedeeld.

Vorig jaar werd de game F1 Manager in het leven geroepen. In deze game gaat de speler over het leiden van een team, terwijl de speler in de gewone Formule 1-game de focus legt op het racen. De eerste editie van de F1 Manager-game was succesvol want op 31 juli komt de 2023-editie uit. De game is verkrijgbaar op de computer, PlayStation en de Xbox.