F1 vraagt om 40 miljoen dollar van gemeente Las Vegas voor wegwerkzaamheden

De Formule 1 heeft veel kritiek ontvangen nadat het aan de lokale gemeente heeft gevraagd om een bedrag van 40 miljoen bij te dragen om de infrastructuur van het circuit te verbeteren.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de Las Vegas Grand Prix druk onderweg. De Formule 1 momenteel zit in de fase waarin het veel infrastructuurupgrades moet doorvoeren, zodat de omgeving aan de hoge standaarden van de topsport zal voldoen. In tegenstelling tot alle andere races op de kalender van de koningsklasse, waarin er een onafhankelijke partij de Grand Prix organiseert, is de Las Vegas Grand Prix een onderneming van de Formule 1. Naast de voorbereidingen van het stratencircuit, is de Formule 1 ook bezig met de bouw van haar hoofdkwartier, dat in de gokhoofdstad van de wereld gelegen zal zijn.

De voorbereidingen op de race later dit jaar lijken voorspoedig te lopen, maar op een ander vlak heeft de Formule 1 met haar recentelijke verzoek aan de lokale gemeente niet iedereen blij gemaakt. Naar verluidt zou de organisatie een bijdrage van 40 miljoen dollar aan overheidsgeld hebben gevraagd, om zo de infrastructuur te kunnen verbeteren.

De bestuursvoorzitters van de Clark County gemeente stemden dinsdag met een kleine meerderheid van 4-3 voor om met de Formule 1 over het verzoek in onderhandeling te gaan. Binnenkort zullen de desbetreffende partijen met elkaar in conclaaf gaan.