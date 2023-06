Horner: Mercedes heeft 'stap gemaakt', maar marge tussen Red Bull en concurrenten blijft groot

Red Bull-teambaas Christian Horner is trots op hoe zijn team de gevolgen van de windtunnelstraf verwerkt. De Britse topman denkt dat concurrent Mercedes een stap heeft gemaakt, maar dat zijn team nog steeds ver voor op de rest ligt.

Niet geheel verrassend behaalde Red Bull ook bij de Spaanse Grand Prix een overwinning. De Oostenrijkse renstal heeft afgelopen achttien races er zeventien gewonnen, en de dominantie van het team onder leiding van teambaas Christian Horner lijkt nog wel even voort te zetten.

Naast het feit dat het hoogste podiumsstapje voor Verstappen was gereserveerd, werden plaatsen 2 en 3 verrassend genoeg door beide Mercedes-coureurs bezet gehouden. De Duitse renstal introduceerde het afgelopen weekend in Spanje een nieuw upgradepakket, en wist daardoor beide coureurs richting een podiumplaats te bewegen.

In ieder geval bij de Spaanse Grand Prix was de rangorde van de subtoppers anders dan het 2023-seizoen tot nu toe heeft laten zien. Ook Ferrari heeft grote updates bij de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya aangebracht, en Aston Martin zal bij de aankomende Grand Prix in Canada het een en ander vernieuwen. Red Bull-teambaas Christian Horner is echter nog niet onder de indruk van de gemaakte stappen die zijn concurrenten laten zien.

"Ze hebben een stap gemaakt. Ze hebben eigenlijk een soort van B-spec auto gebouwd", begint Horner. "Daar hebben ze vast een significante portie van hun ontwikkelingsbudget aan gespendeerd. Als ik kijk naar het gat naar Mercedes aan het einde van de race, lijkt het een beetje op Bahrein." Red Bull won die race met een 38-seconden voorsprong op het volgende team, Aston Martin.

"Het enige wat er gebeurt is dat de rangorde achter ons van race naar race een beetje wisselt. Vorig weekend (Bij GP Monaco) zat Fernando Alonso dicht achter ons, en dit weekend was het Mercedes. Het zal interessant worden om te kijken hoe dit de komende races gaat uitpakken."

Horner prijst het team voor het goede werk dat ze dit seizoen leveren. "We zijn heel strategisch bezig met het gebruiken van onze ATR (Aerodynamic Testing Restrictions), omdat we natuurlijk de auto voor dit jaar maar ook voor volgend jaar moeten ontwikkelen. Het team doet ongelofelijk haar best om extreem efficiënt te zijn. Je kunt zien dat we de auto sinds Bahrein heel subtiel hebben ontwikkeld. We hebben gezien dat anderen nu aanzienlijke upgrades hebben aangebracht, terwijl de marge vrijwel gelijk is gebleven. Dat is enorm bemoedigend voor iedereen in Milton Keynes", sluit Horner af.