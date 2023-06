Mercedes ontvangt flinke boete voor schenden parc fermé-regels

Het team van Mercedes is beboet na afloop van de Spaanse Grand Prix. Vertegenwoordigers van het team moesten zich bij de stewards melden voor het overtreden van de parc fermé-regels. De stewards namen snel een besluit en hebben besloten om het team een boete van 10.000 euro te geven.

Voorafgaand de podiumceremonie betraden de fysiotherapeuten van Lewis Hamilton en George Russell het parc fermé te vroeg. Volgens de stewards was dit te zien op videobeelden en was het een duidelijke zaak. In het beslissingsdocument lieten de stewards weten dat de medewerkers van Mercedes de voorafgaand de race doorgestuurde regels overtraden. Een boete was daarna het logische gevolg.