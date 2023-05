Alonso geeft titelstrijd niet op: "Het kampioenschap duurt nog lang"

Fernando Alonso kende in Monaco wederom een sterk weekend. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kwam als tweede over de streep en staat nu nog maar 12 punten achter Sergio Perez in het wereldkampioenschap. Alonso denkt nog niet aan een wereldtitel, maar hij heeft de titel ook nog niet uit zijn hoofd gezet.

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Monegaskische Grand Prix op zijn naam, de Nederlander leidt het wereldkampioenschap met 144 punten. Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez staat tweede met 105 punten en Alonso volgt met 93 punten. De Aston Martin-coureur loopt in op Perez en heeft zelfs nog een reële kans op de wereldtitel.

Minder materiaal

Alonso zelf denkt nog niet aan een nieuwe wereldtitel. Hij let wel op buitenkansjes en is daar tijdens de persconferentie voor de top drie in Monaco wel duidelijk over: "Ik weet dat ik in de jaren '00 en '10 met deze resultaten het kampioenschap had kunnen leiden. Nu domineren Red Bull en Max elke race met geweldige resultaten, je sluit dus elke race achter ze aan. We hadden in 2010 niet de beste auto, maar toen we arriveerden in Abu Dhabi gingen we wel aan de leiding in het WK. We hadden in 2012 niet de beste auto, maar vochten toch voor de titel tot en met de laatste ronde in Brazilië."

Niet opgeven

Alonso wil zichzelf nog niet bombarderen tot titelkandidaat, maar hij weet wel dat alles snel kan veranderen in de Formule 1. Hij blijft dan ook rustig: "Het kampioenschap duurt nog lang, we gaan zeker niet opgeven. We hebben weekenden nodig waarin Red Bull problemen heeft of geen punten scoort, zoals Checo had dit weekend. Als Max een paar van dat soort weekenden heeft, dan kunnen we dichterbij komen. Dit is autosport, alles kan gebeuren. Als je puur naar de pace kijkt, dan maken we nog geen kans. We geven echter niet zomaar op."