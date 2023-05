Sainz deelt frustratie: "Gelukkig gebeurt het dit jaar"

Carlos Sainz kende een frustrerend raceweekend in Monaco. Hij duelleerde om de derde plaats, maar hij kwam uiteindelijk slechts als achtste over de streep. Sainz baalde van het verloop van de race en de tactische keuzes van zijn team. Na afloop gaf hij wel aan dat het goed is dat deze fouten dit jaar worden gemaakt.

Het team van Ferrari kende een zeer teleurstellend weekend in de straten van Monaco. Charles Leclerc kreeg na afloop van de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen vanwege het blokkeren van Lando Norris in de tunnel, op de zondag ging het niet veel beter. Beide coureurs bleven te lang doorrijden op de slicks en Sainz was het oneens met de tactische keuzes van zijn werkgever.

Na afloop van de Grand Prix sprak Sainz zijn frustratie uit. De Spaanse Ferrari-coureur stak dat niet onder stoelen of banken en was in gesprek met DAZN nogal fel: "Ik raakte een beetje gefrustreerd, dan ga ik echt niet ontkennen. Gelukkig gebeuren deze dingen dit jaar, want de auto is overduidelijk niet waar we willen dat hij is. We moeten leren van dit soort situaties en twijfelgevallen die we soms hebben. We moeten verder gaan met het verbeteren van onszelf."