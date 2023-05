Monaco weerupdate: Regenrace behoort nog steeds tot de mogelijkheden

Over iets minder dan een uur gaat de Grand Prix van Monaco van start. Vooralsnog is het droog in het ministaatje, maar er bestaat een reële kans op een regenrace. Boven Frankrijk hangen momenteel namelijk regenwolken en zelfs onweer is niet uitgesloten.

In de afgelopen week werd veelvuldig gesproken over een mogelijke regenrace in Monaco. De weersvoorspellingen lieten zien dat er regen op komst was. Tijdens de afgelopen dagen was het echter droog en leek een regenbui niet aan de orde. Vlak voor de race lijkt het er echter op dat het wel kan gaan regenen. Boven het Franse binnenland hangen flinke buien en de kans is aanwezig dat deze buien rond de start van de race het circuit bereiken.