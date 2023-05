'Honda gaat vanaf 2026 met Aston Martin samenwerken, officiële aankondiging op woensdag 24 mei'

Het leek slechts een kwestie van tijd te zijn voordat motorfabrikant Honda weer een partner in de Formule 1 zou hebben gevonden. De Japanse automobielgigant schreef zich immers in voor de nieuwe motorreglementen vanaf 2026, en dus was het een algemeen bekend feitje dat Honda op zoek zou gaan om een partner te vinden. Het Italiaanse La Gazzetta weet nu te melden dat de zoektocht met succes afgesloten is, en dat er vanaf 2026 een samenwerking wordt aangegaan met het Formule 1-team van Aston Martin. Tot slot meldt het Italiaanse mediaplatform dat de officiële aankondiging woensdag 24 mei naar buiten gebracht zal worden.

Honda staat binnen de wereld bekend om haar wispelturigheid. Na intenties in 2021 om de boel op te doeken en uit de koningsklasse te stappen en om vervolgens tóch nog met Red Bull samen blijven te werken, heeft Honda haar intenties om vanaf 2026 alsnog een officiële motorleverancier te worden nu met een deal beklonken.

Volgens de geruchten ging Honda onder andere met AlphaTauri en McLaren in gesprek om een samenwerking te bespreken, maar deze teams bleken uiteindelijk geen match voor het zoekende bedrijf te zijn. Maar, volgens La Gazzetta is er nu goed nieuws aangebroken. Het Formule 1-team onder leiding van de ambitieuze Lawrence Stroll heeft Honda namelijk met open armen ontvangen, wat betekent dat de beide partijen vanaf 2026, wanneer de nieuwe motorreglementen zullen worden ingevoerd, zullen gaan samenwerken. Dit betekent dat Honda in ieder geval tot en met 2030 in de Formule 1 aanwezig zal zijn.

De samenwerking houdt nog meer goed nieuws in voor Aston Martin, want met Honda als motorpartner heeft de Britse renstal vanaf dat jaar de vrijheid om een eigen weg in te slaan wat betreft het aeroconcept rondom de krachtbron van de Mercedes, die momenteel nog achterin de groene openwielbolides ligt.