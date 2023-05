Montoya verwacht herstel van De Vries op Europese circuits

AlphaTauri-coureur Nyck de Vries is nog niet bepaald goed aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Nederlander had het lastig in de eerste vijf Grands Prix en is momenteel nog puntloos. De Vries krijgt steun en Juan Pablo Montoya stelt dat de Nederlander tijd nodig heeft.

De verwachtingen voor De Vries waren voorafgaand het huidige seizoen zeer hoog. De AlphaTauri-coureur begon echter vrij teleurstellend aan het seizoen met als dieptepunt zijn weekend in Azerbeidzjan. In de straten van Bakoe crashte De Vries meerdere keren en viel hij dan ook uit in de Grand Prix. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda doet het vooralsnog beter en heeft in tegenstelling tot De Vries wel WK-punten gepakt.

De Vries ontving in de afgelopen weken veel kritiek, maar hij krijgt ook steun van meerdere kenners en oud-coureurs. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya spreekt zijn steun uit bij Motorsport.com: "Het is niet makkelijk, maar hij heeft volgens mij ook iets meer tijd nodig. Als we straks naar Europa gaan en teruggaan naar circuit die hij kent, dan zal hij beter gaan presteren. Het begin van het seizoen is puur door de planning moeilijk voor hem, hij rijdt op allemaal nieuwe circuits. Als hij weer op bekend terrein komt, dan zal het wel beter gaan."