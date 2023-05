Mercedes neemt Imola-updates mee naar Monaco

Het cancelen van de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft allerlei gevolgen voor de teams. Alle renstallen waren het ermee eens dat de race op het circuit van Imola niet door kon gaan, dat heeft wel een paar andere gevolgen. Het team van Mercedes wilde namelijk een grote update introduceren, maar moet dit nu dus een week uitstellen.

Mercedes is niet bepaald bezig met een sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. In de eerste vijf Grands Prix kon Mercedes niet bepaald een vuist maken in de strijd met Red Bull Racing en Aston Martin. Achter het team van Aston Martin vecht Mercedes met Ferrari om de derde plaats bij de constructeurs. Om de achterstand goed te maken besloot men te komen met een verregaande update.

Eigenlijk wilde men in Imola een enorm updatepakket introduceren. Volgens de geruchten zou Mercedes arriveren in Emilia-Romagna met compleet aangepaste auto. Aangezien de Grand Prix niet doorgaat, moet de update worden uitgesteld. Volgens RaceFans wil Mercedes de update niet te lang uitstellen en introduceert de Duitse renstal de nieuwe onderdelen in Monaco. Dat is opvallend aangezien het stratencircuit in Monaco niet bepaald een standaardcircuit is.