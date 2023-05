Video: De chaos op het circuit van Imola in beeld

Gisteren werd bekend dat de Grand Prix van Emilia-Romagna aankomend weekend niet doorgaat. De race op het circuit van Imola gaat niet door vanwege de overstromingen in de omgeving van de baan. Het leek erop dat Imola minder zwaar was getroffen dan andere steden, maar dronebeelden laten iets anders zien.

Op beelden van Local Team is te zien dat het water in de rivier naast het circuit zeer hoog staat. Op de beelden vanuit de lucht is goed te zien hoeveel water er staat in de paddock van de Formule 2, tot vlak achter de bandenstapels is er een grote hoeveelheid water te zien. Ook meerdere grindbakken en grasstroken rondom de baan staan vol met water.