De Vries gestrand door hevige neerslag Emilia-Romagna

De overstromingen in de omgeving Emilia-Romagna hebben ervoor gezorgd dat de Grand Prix van aankomend weekend niet door kan gaan. De beslissing van de Formule 1 kan op veel begrip rekenen, de coureurs staan bijvoorbeeld volledig achter het besluit. Nyck de Vries maakte zelf mee hoe ernstig de situatie was.

De Nederlandse AlphaTauri-coureur laat op Instagram weten dat hij een paar spannende dagen achter de rug heeft. De Vries schrijft dat hij op dinsdagavond naar de AlphaTauri-fabriek in Faenza vertrok, maar dat de stad op dat moment al was ondergelopen en dat zijn hotel onbereikbaar was geworden. Hij kon hierna niet meer terugkeren naar de snelweg en zat dus vast in een klein Italiaans bergdorpje.

De Vries laat weten dat het dorpje slechts één hotel had, maar dat deze al volgeboekt was. De AlphaTauri-coureur schrijft dat hij hier geluk had: "Gelukkig was de crew van McLaren in hetzelfde dorp gestrand en was frontjack-man Frazer aardig genoeg om zijn kamer aan mij te geven. De volgende morgen was de lobby van het hotel veranderd in een noodopvang voor mensen die hun huis moesten ontvluchten." De Vries moest vervolgens via Florence en spannende bergweggetjes zijn weg naar huis zoeken.