Officieel: Grand Prix Imola afgelast vanwege hevige regenval in omgeving

De Grand Prix van Emilia-Romagna is officieel afgelast. Nadat de Noord-Italiaanse omgeving de afgelopen dagen door hevige regenval werd geteisterd, heeft de Formule 1 besloten om de race niet door te laten gaan.

Na hevige regenval de afgelopen dagen is steeds meer infrastructuur in de omgeving uitgeschakeld. Zo zijn er een aantal snelwegen in de omgeving tot een rivier omgetoverd, en is ook de paddock van het circuit overstroomd. La Gazzetta weet te melden dat er besloten is om de race af te lasten, en dit nieuws is nu ook vanuit de officiële hoek van de Formule 1 bevestigd.

De omgeving van Imola wordt al enige tijd geteisterd door hevige regenval, waardoor niet alleen bepaalde delen van het circuit, maar ook belangrijke omgevende infrastructuur uitgeschakeld zijn. Zo zijn er meerdere beelden opgedoken van snelwegen die volledig overstroomd zijn, is F1-teampersoneel uit voorzorg uit een hotel geëvacueerd, en waren AlphaTauri-medewerkers genoodzaakt om s’ nachts in het hoofdkwartier in Faenza te verblijven.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini liet eerder weten dat de Grand Prix van Emilia-Romagna afgelast zou moeten worden, en dat er de prioriteit genomen moet worden om de slachtoffers in het getroffen Noord-Italiaanse gebied hulp aan te bieden.

In een officieel persbericht meldt de Formule 1: "De Formule 1 wil haar steun betuigen aan de mensen en gemeenschappen die door de recente gebeurtenissen in de regio Emilia-Romagna getroffen zijn. We willen een eerbetoon geven aan de hulpdiensten die er alles aan doen om de slachtoffers hulp aan te bieden."

"Na gesprekken tussen de Formule 1, de president van de FIA, en de desbetreffende Italiaanse autoriteiten is er de beslissing gemaakt om het Grand Prix-weekend in Imola niet door te laten gaan. Deze beslissing is genomen omdat het niet mogelijk is om voor zowel onze fans, de teams en het personeel een veilig evenement te organiseren. Het is de enige juiste keuze die er gemaakt kon worden, aangezien het niet juist zou zijn om de lokale autoriteiten in deze zware tijden nog meer onder druk te zetten."