Nog veel onduidelijkheid over doorgaan Grand Prix Emilia-Romagna

Het is momenteel nog zeer onduidelijk of de Grand Prix van Emilia-Romagna aankomend weekend wel door zal gaan. De regio in Italië wordt deze week geteisterd door zware regenval en dat heeft gezorgd voor overstromingen in de regio. Later vandaag volgt er een update over de situatie.

De FIA besloot gisteren al dat al het personeel het circuit moest verlaten en voor vandaag heeft iedereen het dringende advies gekregen om ook niet af te reizen naar het circuit van Imola. De Formule 1, de FIA en de organisatie overleggen vandaag over het wel of niet laten doorgaan van de Grand Prix. Momenteel is niet duidelijk wat er gaat gebeuren, maar rond 14:00 komt er een update naar buiten.

Momenteel geldt er in de regio nog een code rood, deze loopt voorlopig nog tot en met vanavond. Het lijkt erop dat de weersomstandigheden donderdag gaan verbeteren. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk, zo kan er bijvoorbeeld worden gesneden in het weekendformat en kan er worden gekeken naar het wel of niet toelaten van publiek. Momenteel zijn veel wegen rondom het circuit namelijk afgesloten.